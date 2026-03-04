Ядерный ультиматум Тегерана: Иран пригрозил ударом по атомному центру Израиля в Димоне

Иран рассматривает возможность нанесения ударов по ядерному исследовательскому центру имени Шимона Переса в израильском городе Димона. Об этом сообщает Al Jazeera.

Атомный реактор станет легитимной целью Тегерана в случае дальнейшей эскалации двустороннего конфликта. Представитель исламской республики также обвинил израильскую сторону в сокрытии реальных масштабов ущерба от предыдущих иранских атак.

По информации источников в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), командование Ирана располагает точными данными о количестве противоракет, находящихся в распоряжении израильских сил противовоздушной обороны.

Стратегия Тегерана заключается в планировании волнообразных атак, которые должны привести к полному истощению запасов систем ПВО Израиля. Иранские военные рассчитывают, что массированные пуски вынудят израильскую сторону израсходовать все средства перехвата до момента нанесения критических ударов. Эксперты предупреждают, что переход к атакам на ядерную инфраструктуру может вывести конфликт на уровень неконтролируемой катастрофы.

