«Не привыкли за два месяца»: британские ученые выяснили, почему киты массово перестают петь при поиске нефти на шельфе

Британские океанологи получили первое прямое доказательство того, что оглушительный шум от морской сейсморазведки не просто маскирует голоса китов, а заставляет их массово замолкать. Как показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, во время работы пневматических пушек, используемых для геологического картирования дна, количество песен финвалов — одних из крупнейших усатых китов — падало в среднем на 70 процентов.

Для поиска нефти и газа геологи буксируют за кораблями пневматические излучатели, которые каждые 10–20 секунд выстреливают мощными звуковыми импульсами в толщу воды. Частота этих выстрелов (около 20 герц) практически совпадает с частотой, на которой общаются усатые киты. До сих пор сторонники промышленного освоения шельфа утверждали, что киты продолжают петь и во время стрельбы, но их сигналы просто тонут в оглушительном грохоте и не улавливаются микрофонами. Новое исследование полностью опровергает эту гипотезу.

Ученые проанализировали уникальные акустические данные, собранные еще в 2013 году у атлантического побережья Испании в районе Галисии. На площади около 1600 квадратных километров работало исследовательское судно, а на дне была развернута сеть из десятков сейсмометров и гидрофонов. Запись велась непрерывно в течение 63 дней. Ключевую роль в эксперименте сыграл случай: судно сейсморазведки несколько раз ломалось и уходило в порт на ремонт, создавая тем самым идеальные контрольные периоды абсолютной тишины.

Чтобы объективно оценить вокальную активность животных, исследователи перевели аудиофайлы в визуальные спектрограммы и «скормили» их сверточной нейросети EfficientNetB0, изначально предназначенной для распознавания изображений. Алгоритм с точностью 85,6 процента научился отличать характерные акустические паттерны китовых песен от шума сейсмических взрывов.

Результаты анализа оказались ошеломляющими. Как только пневматические пушки начинали стрельбу, количество зафиксированных песен финвалов обрушивалось в среднем на 70,4 процента. Даже с учетом поправки на возможную акустическую маскировку падение составило внушительные 52 процента. Реакция китов была практически мгновенной: их вокальная активность резко прерывалась в первые один-два дня после начала стрельбы и столь же быстро восстанавливалась, когда судно прекращало работу. При этом за два месяца наблюдений у животных не выработалось абсолютно никакого привыкания к грохоту.

Пока у ученых нет точных данных, что именно делают киты: замирают ли они в молчании, испытывая сильнейший стресс, или в панике уплывают за десятки километров от источника шума. Однако оба сценария критически нарушают нормальные циклы коммуникации, размножения и питания исчезающего вида. Авторы работы подчеркивают, что полученные результаты являются весомым аргументом для замены устаревших пневматических пушек на более тихие вибрационные системы и введения строгих зон тишины на ключевых маршрутах миграции морских гигантов.

