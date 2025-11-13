«Небесный шторм бушует вторые сутки»: Земля переживает самую мощную за год магнитную бурю

Самая мощная магнитная буря за 2025 год обрушилась на Землю и не отпускала планету почти двое суток. Ученые сообщают, что пиковые значения геомагнитной активности достигли уровня очень сильного шторма. Об этом сообщает Lenta.ru.

Самая мощная магнитная буря за текущий год продолжалась на Земле почти двое суток. По данным Института космических исследований РАН, геомагнитный индекс Kp в пиковые часы достигал отметок G4, что соответствует уровню очень сильной бури. Хотя ожиданиям экстремального уровня G5 не суждено было сбыться, событие уже стало рекордным для 2025 года.

В настоящий момент магнитосфера планеты стабилизировалась, однако ученые не исключают вероятность новых возмущений средней силы в ближайшие 24 часа. Причиной столь продолжительного космического шторма стала мощнейшая вспышка на Солнце, которая также спровоцировала невероятно яркие полярные сияния, наблюдать которые могли жители даже средних широт. Специалисты напоминают, что в период геомагнитной активности метеочувствительные люди могут испытывать недомогание. Следующий период повышенной солнечной активности прогнозируется уже в конце ноября.

Ранее стало известно, что на следующей неделе магнитное поле Земли пройдет испытание солнечным штормом.