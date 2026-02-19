Немецкие ученые нашли связь между шумом судовых винтов и гибелью морских обитателей

Шум, который создают корабли в океане, становится настоящим бедствием для морских обитателей, выяснили немецкие ученые. Как пишет MiraNews, гул винтов нарушает их способность общаться, искать пищу и даже размножаться. Киты и дельфины, полагающиеся на эхолокацию, теряют ориентацию, а рыбы уплывают из привычных мест.

Главный виновник — кавитация. На больших скоростях винты создают зоны низкого давления, где вода закипает, образуя пузырьки пара. Когда эти пузырьки схлопываются, возникает сильный шум, который распространяется на километры вокруг. Именно этот звук и мучает обитателей моря.

Отмечается, что в Университете прикладных наук Киля (HAW Kiel) запускают проект MinKav. Его цель — спроектировать новые гребные винты, которые будут работать тише, но не потеряют в эффективности. Земля Шлезвиг-Гольштейн выделила на эти исследования грант в €390 тысяч.

Проект стартовал 1 января 2026 года и продлится до конца 2028-го. Одна из исследователей Леони Феринг будет использовать кавитационный туннель, высокоскоростные камеры и подводные микрофоны, чтобы заглянуть в самое сердце пузырьков. Ее задача — сделать невидимое видимым, а неслышимое — слышимым.

Параллельно с этим инженеры займутся компьютерным моделированием потоков, чтобы найти оптимальные формы лопастей.

В проекте участвует и компания JASCO-ShipConsult, специализирующаяся на судовой акустике. Вместе они надеются наконец разобраться в физике процесса, которую ученые всего мира изучают уже 20 лет, но до сих пор не получили фундаментального понимания механизмов.

