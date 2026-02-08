Невозможное на Солнце: ученые наблюдают, как солнечное пятно меняет цвет с синего на красный

Ученые фиксируют аномальное поведение на Солнце. Активная область 4366, уже установившая в XXI веке рекорд по количеству мощных вспышек, демонстрирует уникальные и необъяснимые явления.

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, эта зона, пройдя стадию затухания, неожиданно снова начала увеличиваться в размерах — такое поведение для Солнца является большой редкостью. Но главной сенсацией стала попытка главного пятна в этой области изменить свой цвет с синего на красный, чего, по словам специалистов, не происходит практически никогда.

Ученые предположили, что видимая смена оттенка может быть частично связана с тем, что пятно находится близко к солнечному лимбу (краю видимого диска). Это искажает наблюдения и может менять видимое направление магнитного поля пятна. Однако сам факт подобных трансформаций продолжает удивлять исследователей, заставляя их внимательнее изучать процессы в этой необычной области.

