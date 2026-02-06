«Розовое вино» в небе: жители Балашихи проснулись внутри завораживающего клипа

Жители Балашихи стали свидетелями редкого и живописного атмосферного явления утром 6 февраля. Над городом взошло солнце, окрасившее небо и облака в нежные розовые тона, что вызвало волну восхищения в социальных сетях и местных пабликах, пишет REGIONS .

Информация о необычном рассвете была оперативно размещена в телеграм-канале «В Балашихе|Все новости». Многие пользователи назвали увиденное настоящим «подарком небес», способным компенсировать дискомфорт от недавних аномальных морозов. По словам авторов завораживающих снимков, ради такого зрелища «стоило неделю померзнуть».

Причину этого оптического феномена для REGIONS объяснил астрофизик, преподаватель колледжа «Энергия» Сергей Чумаков. Ученый связал появление розового оттенка с уникальным стечением атмосферных условий. По его словам, розовое свечение — результат сочетания температурного перепада и определенной влажности. На закате или рассвете солнечные лучи преломляются в атмосфере и рассеиваются в неплотных облаках или тумане. При этом красный спектр света мягко «подсвечивает» их, придавая небу характерный нежный оттенок.

Чумаков отметил, что такой эффект возможен лишь при совпадении нескольких факторов: чистого воздуха, наличия высоких перистых или слоистых облаков и определенного угла падения солнечных лучей.

К сожалению, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни плотная облачность вернется в небо над Московским регионом, и облака вновь приобретут привычные белые и серые оттенки. Параллельно ожидается заметное потепление, а в некоторых районах Подмосковья возможны новые снегопады. Таким образом, розовый рассвет в Балашихе стал кратким, но запоминающимся эпизодом в череде зимних погодных событий.

