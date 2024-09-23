Nikkei выяснила, что крематории в Японии извлекают металлы из праха умерших и продают их

Во многих японских городах драгоценные металлы, такие как золото и палладий из пломб, а также титан из костных имплантатов, добытые из пепла кремированных тел, поступают в продажу, сообщила газета Nikkei.

Согласно информации газеты, в Японии ежегодно умирает более 1,5 млн человек, большинство из которых кремируются в крематориях, управляемых местными властями.

Обычно семьи забирают остатки костей и часть праха, однако оставшийся пепел содержит металлы, которые извлекают в крематориях.

Ранее сообщалось, что на автотрассе М-11 запущено движение полностью автономных грузовиков.