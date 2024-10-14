Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение общественных институтов

Исследования лауреатов показывают, что общественные институты, возникшие в период колонизации, являются ключевым объяснением различий в благосостоянии стран.

Нобелевскую премию по экономике в 2024 году получили Дарон Асемогл, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за выдающееся исследование влияния общественных институтов на развитие стран.

Их научная работа раскрывает, почему общества, в которых отсутствует верховенство закона и присутствует эксплуатация населения, не могут добиться позитивных изменений. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-релиз Шведской академии наук.

В прошлом году Нобелевскую премию по экономике вручили профессору Клаудии Голдин. Она получил награду за новый подход к оценке гендерного неравенства на рынке труда. Благодаря ее работе стало ясно, почему мужчины зарабатывают больше женщин.

Нобелевскую премию, как одну из наиболее престижных международных наград, ежегодно присуждают за различные исследования или изобретения в науке и не только. Также лауреатом премии могут стать исследователи, которые внесли весомый вклад в развитие культуры и общества.

Ранее борцов с ядерным оружием из Японии удостоили Нобеля в 2024 году. Речь идет о японской организации Nihon Hidankyo. Она объединяет людей, переживших бомбардировки США.