Борцы с ядерным оружием из Японии удостоены Нобеля в 2024 году

Японская организация Nihon Hidankyo получила Нобелевскую премию мира. По данным Норвежского нобелевского комитета, ассоциация отмечена «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия».

В 2024 году лауреатом Нобелевской премии мира стала организация, объединяющая людей, переживших американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Об этом стало известно из сообщения РБК.

На протяжении многих лет она активно выступает за полный запрет ядерного оружия во всем мире. Были отмечены старания, направленные на установление мира, а также была показана неприемлемость использования данного типа вооружения.

Ассоциация Nihon Hidankyo основана 10 августа 1956 года с целью оказания давления на правительство Японии. Сама премия вручается с 1901 года. За все время было присуждено 104 награды 141 лауреату. В прошлом году ее получила иранская активистка Наргиз Мохаммади, которую местные власти приговорили к заключению за борьбу против угнетения женщин в Иране.

Накануне Нобелевскую премию по литературе вручили южнокорейской писательнице Хан Ган за «силу поэтической прозы».