Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие микроРНК

Ученые из США Виктор Амброз и Гари Рувкун получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. Об этом говорится на официальном сайте премии.

Отмечается, что ученые занимались исследованием развития различных типы клеток. МикроРНК являются новым классом молекул РНК (рибонуклеиновой кислоты). Как говорится в сообщении, это открытие выявило новый принцип регуляции генов, важный для многоклеточных организмов, включая людей.

РНК представляет собой молекулу, которая играет ключевую роль в процессах, связанных с хранением и передачей генетической информации в клетках. Она состоит из цепочки нуклеотидов, которые включают рибозу (сахар), фосфатную группу и одну из четырех азотистых оснований: аденин (А), урацил (У), гуанин (Г) и цитозин (Ц).

Церемония награждения в 2024 году состоится 10 декабря в Стокгольме. Ученые разделят 11 млн шведских крон (около одного млн евро).

Нобелевская премия — это международная награда, присуждаемая ежегодно в нескольких категориях: физика, химия, медицина, литература, мир и экономика. Она была основана в 1895 году по завещанию Альфреда Нобеля, шведского изобретателя и промышленника. Премия вручается за выдающиеся достижения в соответствующих областях.

Ранее сообщалось, что ученые разработали метод защиты нефтяных труб от коррозии.