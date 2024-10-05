Разработан метод защиты нефтяных труб от коррозии

«Исследователи БФУ имени Иммануила Канта синтезировали микрочастицы на основе меди и серебра, стабилизированные яблочным пектином. Исследования показали, что эти частицы эффективно связывают органические соединения, содержащие серу. Поскольку такие вещества присутствуют в нефти и способствуют коррозии металлов, данный метод поможет защитить трубопроводы и другое оборудование, соприкасающееся с нефтью, от преждевременных повреждений», — отметили в пресс-службе.