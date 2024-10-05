Разработан метод защиты нефтяных труб от коррозии
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Специалисты Балтийского федерального университета имени Канта совместно с Восточно-Казахстанским техническим университетом создали инновационное покрытие для защиты нефтепроводов от коррозии. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, в состав нового материала входят биметаллические микрочастицы меди и серебра, а также пектин, содержащийся в яблоках.
«Исследователи БФУ имени Иммануила Канта синтезировали микрочастицы на основе меди и серебра, стабилизированные яблочным пектином. Исследования показали, что эти частицы эффективно связывают органические соединения, содержащие серу. Поскольку такие вещества присутствуют в нефти и способствуют коррозии металлов, данный метод поможет защитить трубопроводы и другое оборудование, соприкасающееся с нефтью, от преждевременных повреждений», — отметили в пресс-службе.
Ускоренная коррозия трубопроводов вызывается наличием активных серосодержащих соединений в нефти, таких как тиолы и тиоэфиры.
Эти соединения окисляют металлы, образуя сульфиды и уменьшая прочность труб. Разработка эффективной защиты против коррозии становится важной задачей.
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