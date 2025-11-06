Новейший беспилотник «Князь Вещий Олег» поступил на вооружение в зоне СВО

На линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции начали успешно применять новейший отечественный беспилотник самолетного типа «Князь Вещий Олег». Об этом в эксклюзивном комментарии ТАСС сообщил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

По его словам, ключевой особенностью аппарата является оптоволоконный канал связи, который обеспечивает высокую защищенность и позволяет вести разведку на расстоянии до 45 километров. Гендиректор НПЦ подчеркнул, что дрон обладает исключительной выживаемостью.

Он отметил, что украинские подразделения пока не могут идентифицировать БПЛА в небе, принимая его за один из своих аналогичных комплексов.

«Понятное дело, со временем противник научится их различать, но сейчас эта особенность позволила полетать над Сумами, Харьковом и в некоторых других местах», — подчеркнул он.

Еще одним преимуществом «Князя Вещего Олега» была названа ремонтопригодность. Большинство деталей для дрона в случае повреждения можно оперативно изготовить с помощью 3D-печати, что упрощает его эксплуатацию в полевых условиях.

