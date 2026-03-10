Российские ученые ускорили обнаружение нимесулида в воде

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совершили прорыв в области химического анализа: им удалось ускорить обнаружение нимесулида в жидкостях с нескольких часов до одной минуты, сообщил ТАСС. Это не только позволит быстрее проводить анализы в медицинских целях, но и поможет снизить негативное влияние лекарства на окружающую среду.

Секрет нового метода — в применении иерархического оксида цинка, модифицированного октилдецилглюкозидом. Этот пенообразователь получают из растительного сырья, что делает технологию экологически безопасной и дешевой. Модифицированный оксид цинка выступает в роли электрохимического катализатора, который с высокой точностью определяет наличие нимесулида.

Главное преимущество разработки — ее доступность. В отличие от высокоэффективной жидкостной хроматографии, требующей дорогого оборудования, новый метод прост и не требует сложной аппаратуры. Это открывает широкие перспективы для его использования не только в медицине, но и для мониторинга сточных вод.

Нимесулид относится к стойким загрязнителям. Его попадание в водоемы негативно сказывается на экосистемах, поэтому быстрый контроль за содержанием этого вещества становится важной задачей. Разработка ученых ЮУрГУ позволяет решать ен оперативно и без лишних затрат.

Ранее российские ученые придумали, как заменить анализ крови измерением пота.