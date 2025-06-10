Новый тест для диагностики рака шейки матки в домашних условиях придумали в США

В журнале JAMA опубликовали статью об инновационной разработке ученых из Университета Колорадо — тесте для самостоятельной диагностики рака шейки матки. Результаты исследований подтвердили высокую эффективность предложенного метода.

Разработка подобного решения особенно важна, поскольку значительная часть случаев заболевания обнаруживается у женщин, которые не проходили обследование в течение последних пяти лет.

В связи с этим исследователи стремились создать более простой и доступный способ самодиагностики, чтобы повысить процент выявления болезни на ранних этапах.

Клинические испытания нового теста проводились в 16 медицинских учреждениях. Выяснилось, что разработанный метод позволяет выявлять предраковые изменения в 96% случаев.

Ранее сообщалось, что ученые открыли новый метод борьбы с раком толстого кишечника.