Nvidia вдохновилась дроидами из «Звездных войн» и представила своего робота

Blue разработан с использованием физического движка Newton, который создан в сотрудничестве с Google DeepMind и Disney Research, на основе искусственного интеллекта (ИИ). Этот движок позволяет роботу реагировать на окружающую среду с высокой степенью реализма, обеспечивая правдоподобное взаимодействие с пользователями и объектами.

Во время демонстрации способностей робота Хуанг попросил его поделиться впечатлениями от нового движка.

Кроме того, Nvidia анонсировала первую в мире открытую базовую модель гуманоидного робота Isaac GR00T N1. Эта модель будет доступна для разработчиков и исследователей.

Ранее издание Korea JoongAng Daily сообщило, что Сеул подготовился атаковать подземные туннели главы КНДР Ким Чен Ына дронами и робособаками.