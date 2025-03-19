Nvidia вдохновилась дроидами из «Звездных войн» и представила своего робота
Nvidia представила своего робота Blue на базе искусственного интеллекта
Фото: [flickr.com]
Разработчик чипов, американская технологическая компания Nvidia удивила участников конференции GTC 2025 презентацией нового робота Blue, напоминающего знаменитых дроидов из медиафраншизы «Звездные войны». Робота представил сооснователь и президент компании Дженсен Хуанг.
Blue разработан с использованием физического движка Newton, который создан в сотрудничестве с Google DeepMind и Disney Research, на основе искусственного интеллекта (ИИ). Этот движок позволяет роботу реагировать на окружающую среду с высокой степенью реализма, обеспечивая правдоподобное взаимодействие с пользователями и объектами.
Во время демонстрации способностей робота Хуанг попросил его поделиться впечатлениями от нового движка.
Кроме того, Nvidia анонсировала первую в мире открытую базовую модель гуманоидного робота Isaac GR00T N1. Эта модель будет доступна для разработчиков и исследователей.
Ранее издание Korea JoongAng Daily сообщило, что Сеул подготовился атаковать подземные туннели главы КНДР Ким Чен Ына дронами и робособаками.