Обладательница престижной литературной премии призналась, что часть ее романа написана ИИ

Писательница Риэ Кудан, лауреат самой престижной японской литературной премии Акутагавы Риэ Кудан, призналась на пресс-конференции, что пользовалась искусственным интеллектом при написании своей книги.

По словам Кудан, примерно 5% ее романа «Токийская башня сочувствия» были написаны с помощью ChatGPT и оставлены ей без изменений.

Литератор заявила, что в дальнейшем планирует продолжить эксперименты с ИИ для развития своего творчества.

Любопытно, что в романе Кудан главная героиня, живущая в недалеком будущем, возмущается засилием ИИ в обычной жизни.

Ранее эксперт по внедрению ИИ в бизнес-процессы Михаил Ларькин отметил, что «по-настоящему умные» нейросети могут появиться уже через полгода.