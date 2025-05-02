Остановите Землю: китайская ГЭС замедлила вращение планеты

Специалисты NASA обнаружили, что крупнейшая в мире гидроэлектростанция «Три ущелья», расположенная в Китае, оказывает воздействие на вращение Земли. Из-за огромного объёма воды, удерживаемого плотиной, скорость вращения планеты замедлилась, а продолжительность дня увеличилась.

По оценкам экспертов, в резервуаре гидроэлектростанции находится огромное количество воды — десятки миллиардов тонн. Это привело к перераспределению массы Земли. В итоге продолжительность суток увеличилась на 0,06 микросекунды, а ось Земли сместилась на 2,5 см.

Отмечается, что до последнего времени подобные явления фиксировались при возведении других масштабных гидротехнических сооружений, однако проект «Три ущелья» по-прежнему остаётся уникальным по своему влиянию на планету.

Проект плотины на Янцзы возник в 1919 году. Строительство началось в 1994-м, а в 2012-м объект ввели в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что экипаж Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым завершил космическую миссию.