И пол напечатают, и стены покрасят: как роботы и БПЛА заменят человека на стройке

Развитие БПЛА и робототехники в последнее время происходит невиданными темпами. Дроны, например, активно используются как в военных, так и в гражданских отраслях. Возникает закономерный вопрос — чем роботы и беспилотники могут помочь строителям?

Роман Арестов, сооснователь студии дизайнерских ремонтов «Дом ремонта Гвард» рассказал нам о перспективах использования современных устройств при возведении домов. По его словам, многие плоды технологических прорывов уже применяются в отрасли.

«На сегодняшний день в строительной сфере уже применяются дроны, можно заметить использование БПЛА при картографировании местности, проведении исследовательских изысканий. Они также помогают проводить инспекции и мониторинги, а также участвуют в доставке материалов в труднодоступные места. Насколько мне известно, существуют роботы, которые освоили даже кладку строительных блоков», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Некоторые роботизированные установки, добавил эксперт, печатают стены зданий прямо на стройплощадке. Также есть дроны которые сами производят штукатурные работы.

«Думаю, совсем не за горами то время, когда роботизированная техника на стройплощадке начнет самостоятельно выполнять все работы. Например, прямо на месте будет происходить приготовление строительных смесей под разные виды работ по нажатию одной кнопки — кнопки выбора нужного раствора. Скорее всего, скоро появятся и роботы-установки, которые сами смогут выравнивать и укладывать пол, а может и вовсе печатать его с нуля», — отметил строитель.

Не исключено, по мнению Арестова, и создание аппаратов на основе дронов или роботов, которые будут идеально клеить обои или производить покраску стен, исключая пресловутый человеческий фактор.

Технологии, считает собеседник, уже сейчас находятся на близком к необходимому уровне. Плюс этого заключается в том, что из процесса строительства исчезнут многие ошибки. Минусом же является потенциальное снижение количества людей-рабочих до нескольких операторов, что приведет к росту безработицы.

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