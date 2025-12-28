От трех часов к трем секундам: прорывная разработка позволит реаниматологам спасать жизни в реальном времени

Российские ученые совершили прорыв в области нейромониторинга, разработав первую в стране систему для мгновенной оценки работы ключевого защитного механизма мозга. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали уникальный программно-аппаратный комплекс, способный в режиме реального времени анализировать состояние церебральной ауторегуляции — своего рода «автопилота», который поддерживает стабильное кровоснабжение мозга при перепадах давления.

До сих пор оценка этого жизненно важного параметра занимала несколько часов. Новая разработка, не имеющая прямых мировых аналогов, предоставляет врачам в реанимации и нейрохирургии критически важную информацию практически мгновенно. Это позволяет оперативно корректировать лечение пациентов с инсультами, черепно-мозговыми травмами и другими тяжелыми патологиями, что может спасти жизни и предотвратить необратимые повреждения.

«В условиях интенсивной терапии применение ПАК для оперативной оценки состояния ЦА у пациентов с тяжелыми поражениями головного мозга позволяет значительно ускорить процесс принятия решений врачами. Это крайне важно для своевременной корректировки церебрального перфузионного давления, что является приоритетной задачей в эффективной терапии», — отметил руководитель исследования, профессор Владимир Семенютин.

Комплекс анализирует очень медленные колебания артериального давления и скорости мозгового кровотока, регистрируемые неинвазивными методами. Его главная инновация — специальные математические алгоритмы на основе вейвлет-анализа, которые обрабатывают сигналы непосредственно во время исследования, а не постфактум.

Эффективность системы уже подтверждена клиническими испытаниями на 40 здоровых добровольцах и 60 пациентах с нейрососудистыми патологиями. Комплекс успешно фиксировал как нормальную реакцию сосудов, так и ее нарушения, демонстрируя асимметрию между полушариями мозга и аномальные реакции на функциональные пробы.

Внедрение этого инструмента в клиническую практику открывает новую эру персонализированной терапии в реанимации, позволяя врачам управлять лечением на основе точных данных о состоянии защитных систем мозга конкретного пациента. В дальнейшем ученые планируют интегрировать в комплекс методы искусственного интеллекта для прогнозирования рисков развития осложнений и еще более точной диагностики.

