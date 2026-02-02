От тренировок до перевозок: зачем Ростех создал обновленный Ми-34М1 и представит его на НАИС-2026

Госкорпорация «Ростех» анонсировала презентацию обновленного легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 на 13-м Национальном авиационном инфраструктурном салоне (НАИС-2026) в Москве. Ключевой особенностью машины станет использование новейшего отечественного двигателя ВК-650В, который уже успешно прошел испытания.

Как сообщили в компании, этот вертолет станет первым полностью российским легким вертолетом в своем классе. В Ростехе подчеркивают, что Ми-34М1 отличается высокой маневренностью, простотой в управлении и обслуживании. Он сможет выполнять широкий спектр задач: от перевозки пассажиров и мониторинга местности до обучения пилотов.

В основу новой модификации легли уже испытанная и готовая к серийному выпуску силовая установка ВК-650В, а также современные бортовые системы российского производства. В настоящее время вертолет успешно продолжает программу летных испытаний, первый полет с новым двигателем состоялся в декабре.

Ранее в Ростехе заявил о дипфейк-видео о планах изъятия вкладов населения.