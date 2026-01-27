«Ростех» требует сажать за дипфейки: кто ответит за фейк о 60 триллионах рублей

Госкорпорация «Ростех» официально опровергла распространяемый в интернете видеоролик, на котором якобы ее генеральный директор Сергей Чемезов обсуждает планы использования сбережений граждан. В пресс-службе компании заявили, что видео является дипфейком — цифровой подделкой, созданной с использованием технологий искусственного интеллекта, передает nakanune.

Фальшивка была смонтирована на основе реального интервью Чемезова китайскому телеканалу CCTV. В поддельной версии в уста руководителя «Ростеха» вкладываются слова о том, что госкомпании согласны «использовать» средства населения по инициативе главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, а речь идет о сумме в 60 триллионов рублей, которые «пылью покрываются на банковских счетах». В корпорации отметили, что ролик был репостнут сотнями пользователей, что указывает на целенаправленную кампанию.

«Ростех» расценивает этот инцидент как часть скоординированной деятельности по дискредитации российской промышленности и финансовых властей, а также по нагнетанию социального недовольства.

