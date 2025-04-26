Палеонтологи нашли следы доисторического кота в Орегоне

В национальном парке ископаемых останков Джона Дэя, расположенном в штате Орегон, США, палеонтологи сделали важное открытие. Они нашли окаменевшие следы позвоночных и беспозвоночных, датируемые периодом от 25 до 50 млн лет назад. Среди находок — отпечатки лап нимравида, также известного как ложный саблезубый кот. Детали исследования опубликовали в журнале Palaeontologia Electronica.

Этот парк славится богатой коллекцией окаменелостей древних млекопитающих, представляя собой, по мнению ученых, почти полную картину эволюции этих животных на протяжении 50 млн лет.

Территория парка включает четыре геологические формации: Кларно (50–39 млн лет), Джон Дей (31–25 млн лет), Масколл (16–12 млн лет) и Рэттлснейк (8–6 млн лет).

Недавно обнаруженные следы относятся к формациям Кларно и Джон Дей и раскрывают уникальные аспекты поведения и виды животных, ранее не представленные в палеонтологической летописи этого места.

Например, отпечатки лап, найденные в слое вулканического пепла возрастом 29 млн лет (формация Джон Дей), предположительно, принадлежат нимравиду, саблезубому хищнику размером с рысь, такому как Hoplophoneus. Отсутствие следов когтей указывает на наличие втягивающихся когтей, характерных для современных кошачьих.

Считается, что трехпалые округлые следы того же периода принадлежали крупному травоядному, возможно, древнему тапиру или носорогу. В формации Кларно обнаружены небольшие птичьи следы, отпечатки клювов и следы беспозвоночных. Они свидетельствуют о том, что древние кулики кормились на мелководье, подобно современным видам.

Там же найден редкий ископаемый след с когтистыми, растопыренными пальцами, оставленный ящерицей, бежавшей по дну озера. Это один из немногих известных следов рептилий того времени в Северной Америке.

Ранее сообщалось, что кладоискатель нашел почти 1500 серебряных римских монет в Румынии.