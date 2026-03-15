Палеонтологи обнаружили останки крошечного динозавра возрастом 90 млн лет

В северной Патагонии палеонтологи сделали открытие, которое вновь разжигает давний научный конфликт. Там, где миллионы лет назад бродили гигантские ящеры, обнаружили существо, которое легко могло бы уместиться на ладони. Речь идет об Alnashetri cerropoliciensis — динозавре, чей почти полный скелет датируется возрастом в 90 миллионов лет. Ранее этот вид был известен лишь по фрагментарным останкам, и ученые могли только гадать о его истинных размерах и образе жизни.

И вот сюрприз: взрослая особь, которой на момент гибели было около четырех лет, весила меньше 900 граммов. Представьте себе небольшого цыпленка с длинными передними конечностями, вооруженными внушительным когтем на большом пальце, и пастью, полной мелких зубов. Примерно так и выглядел этот «ужасный ящер».

Уникальные пропорции скелета позволили исследователям сделать важный вывод: миниатюризация у динозавров произошла раньше, чем они адаптировались к питанию насекомыми. Это открытие помогает реконструировать эволюционный путь альваресзавров и понять, как они расселялись по древним континентам.

Более того, находка заставила ученых перетряхнуть музейные коллекции по всему миру. Оказалось, что в Европе и Северной Америке пылятся экземпляры, которые были неверно идентифицированы, но теперь могут быть отнесены к той же группе. Это подтверждает: альваресзавры были гораздо более распространены, чем считалось, и населяли множество континентов еще до того, как геологические разломы разделили северное и южное полушария.

