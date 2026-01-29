«Правили планетой до динозавров»: найдено кладбище самых первых хищников Земли

В провинции Хунань обнаружено обширное местонахождение окаменелостей кембрийского периода, возраст которого превышает 500 миллионов лет. Уникальность хунаньской биоты, как назвали находку ученые, заключается в феноменальной сохранности. Каменные плиты донесли до наших дней не только скелеты, но и отпечатки мягких тканей, органов чувств и внутреннего строения древних организмов, что является редчайшей удачей.

Изучив десятки тысяч образцов, международная группа исследователей описала почти сотню новых для науки видов. Среди них — устрашающие хищники-радиодонты с фасеточными глазами и хватательными конечностями, древние членистоногие и мелкие ракообразные. Эта экосистема сформировалась в критический период, сразу после глобального кислородного кризиса, когда океаны Земли пережили масштабное вымирание. Открытие доказывает, что глубоководные районы стали убежищем для жизни, которая затем быстро восстановила свое разнообразие.

Находка имеет фундаментальное значение. Она работает как капсула времени, позволяя с беспрецедентной детализацией реконструировать целые сообщества и понять механизмы эволюции и расселения животных после глобальных катастроф.

