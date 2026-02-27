Яркая смерть кометы: в Подмосковье жители смогут увидеть необычную вспышку в небе

Жителей Подмосковья ждет редкое астрономическое зрелище. В марте комета C/2026 A1 (MAPS) отправится в свой последний путь — она приблизится к Солнцу на критическое расстояние, что, по прогнозам ученых, приведет к ее полному разрушению. Однако перед тем как исчезнуть навсегда, небесная странница подарит землянам яркую вспышку.

О грядущем событии REGIONS рассказал почетный доктор наук, преподаватель колледжа «Энергия», астрофизик Сергей Чумаков. Он пояснил, что C/2026 A1 (MAPS) принадлежит к редкому семейству Крейца. Это группа комет, которые подлетают к Солнцу на предельно близкое расстояние и чаще всего не переживают такой встречи — их уничтожают высокие температуры и экстремально мощный звездный ветер.

Ученые предполагают, что все эти кометы — обломки некогда единого крупного небесного тела, поэтому их траектории так похожи. И C/2026 A1 (MAPS) сейчас повторяет судьбу своей «материнской» породы.

«Пока C/2026 A1 (MAPS) летит к Солнцу, ее можно увидеть в телескоп и бинокль, а в конце марта и начале апреля есть шансы, что комета будет видна невооруженным глазом. К сожалению, лучше всего искать ее на небе в южном полушарии. Жители Подмосковья увидят ее, если яркость C/2026 A1 (MAPS) окажется достаточно высокой, а газовый хвост небесного тела вырастет в несколько раз», — рассказал астрофизик.

В марте комета появится на вечернем небе при условии ясной погоды. Искать ее следует на западе: сначала в созвездии Эридана, затем она переместится в созвездие Кита. На этом этапе для наблюдений понадобится мощный бинокль.

Но самое интересное произойдет позже. Когда расстояние между Солнцем и кометой сократится до нескольких десятков миллионов километров, с Земли можно будет увидеть яркую вспышку — это будет последнее свечение небесного тела перед его гибелью. Ученые не исключают, что C/2026 A1 (MAPS) все же переживет сближение, и тогда в апреле ее можно будет заметить уже в созвездии Тельца. Однако Чумаков называет этот сценарий менее вероятным.

Так или иначе, март обещает стать месяцем, когда жители Подмосковья смогут стать свидетелями драматичного финала космической странницы.

Ранее сообщаось, что нужно успеть сделать на парад планет 28 февраля.