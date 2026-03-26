Пациент с имплантом Neuralink получил возможность играть в World of Warcraft силой мысли

Пациент Джон Ноубл, которому установили мозговой имплант от компании Neuralink, основанной Илоном Маском, поделился опытом использования устройства. Как пишет интернет-портал 3dnews.ru, прошло уже более ста дней с момента операции.

По словам Ноубла, процедура прошла легко: общий наркоз, небольшой разрез, роботизированная система ввела в мозг 1024 тончайших нити. Он проснулся после операции, а на следующий день уже отправился домой.

Восстановление шло быстро. К третьему дню Ноубл чувствовал себя намного лучше, а через неделю шрам на голове начал бледнеть. На второй неделе он подключил Neuralink к MacBook и приступил к калибровке. Управление курсором мыши силой мысли далось не сразу, но к третьей неделе этот навык стал для него «второй натурой».

На 80-й день после операции Ноубл решил запустить World of Warcraft. Сначала были сложности, но, преодолев их, он осознал, что интерфейс мозг-компьютер — это «чистое волшебство». Теперь он участвует в рейдах и изучает игровой мир Азерот, не прикасаясь к клавиатуре или мыши, — только намерениями. Сам Ноубл признается, что такая свобода вызывает привыкание.

История Джона Ноубла — один из первых публичных отчетов о долгосрочном использовании мозгового импланта в бытовых и игровых целях. Neuralink продолжает собирать данные для дальнейшего совершенствования технологии, которая в перспективе может помочь людям с ограниченными возможностями восстанавливать утраченные функции.

