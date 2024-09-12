Российские ученые нашли растение для лечения коронавируса

На основе экстракта левзеи создадут препарат для борьбы с коронавирусом.

Ученые Федерального исследовательского центра медицины в Новосибирске обнаружили растение, в состав которого входят компоненты, способные подавлять активность COVID-19. Таким образом, это растение можно использовать для создания отечественных лекарств для лечения и профилактики коронавируса, передает ТАСС.

Оказалось, что целебными свойствами обладает экстракт левзеи. Это растение содержит биологические вещества, которые могут быть полезны в качестве лекарства от коронавируса.

Левзея сафлоровидная — это многолетнее травянистое растение, поризрастающее в горах в Западной и Восточной Сибири, а также на территории Средней Азии. В Сибири это растение называют «мараловой травой», а его корень известен под названием «маралий корень». По словам научных специалистов, растительный компонент подавляет активность вируса герпеса второго типа.

Для создания препарата планируется использовать экстракт растения. Траву необхоимо собирать в период цветения, высушит и очистить 70%-ным этиловым спиртом.

Технология произвоства экстракта запатентована.

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