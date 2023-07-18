«Перед нами открывается новый мир»: выяснилось, почему не стоит бояться нейросетей

Вместе с развитием искусственного интеллекта у людей появились страхи, что нейросети опасны и необходимо прекратить развивать подобные технологии. Такое мнение высказывают даже известные люди, напрямую включенные в производство программного обеспечения. Некоторые из них даже беспокоятся о «восстании машин».

Эксперт по искусственному интеллекту и предприниматель Владимир Жиганов считает, что бояться нейросетей не стоит. По его словам, разработчики консультируются с учеными, учитывают этические и юридические аспекты и всегда думают о безопасности.

«Перед нами открывается новый мир – удивительные возможности, о которых мы раньше только мечтали. Нет прямых доказательств, что ИИ выходит из-под контроля. Международные организации, такие как OpenAI, заботятся о механизмах контроля. Тем не менее, важно разрабатывать методы регулирования и мониторить такие инициативы», — рассказал Жиганов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил некоторые высказывания известных людей об искусственном интеллекте. К примеру, слова режиссера Кристофера Нолана о том, что нейросети — это новая атомная бомба, Владимир назвал художественным преувеличением.

«Нейросети – это алгоритмы и технологии глубокого обучения, которые могут быть полезными в различных областях: в медицине, образовании, транспорте и финансах», — добавил предприниматель.

Также Жиганов упомянул Илона Маска и его опасения о том, что ИИ пойдет против человечества. По его мнению, высказывание заслуживает внимания, а разработчикам надо к нему прислушаться.

Ранее мы рассказывали, почему Голливуд бунтует против нейросетей.