«Перейти на технологию можно»: выяснилось, как «кровавая» афера Элизабет Холмс перестала быть фантастикой

Годами ранее прославившаяся на весь мир мошенница Элизабет Холмс заявила о своей инновационной идее делать анализ крови с помощью всего пары капель вместо десятка пробирок. Она запустила стартап, заработала миллиарды, а вскоре попала под суд — проект оказался обманом.

Кандидат медицинских наук Алишер Зохиров рассказал, что сегодня медицина уже достигла того уровня, когда идея Холмс перестала быть фантастической.

«Современные анализаторы могут по одной капле крови делать анализ очень большого количества микроэлементов. Это возможно, хотя врачи по-прежнему используют пробирки, потому что результаты такого анализа имеют меньшую погрешность», — рассказал Зохиров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам медика, технология не распространилась, потому что использовать ее нецелесообразно. Он назвал ее «изобретением ради изобретения» и пояснил, что нет такой проблемы, которую решает эта технология.

«Это невыгодно, потому что какой смысл брать такое маленькое количество материала для исследования, если 1 мл содержит 20 капель крови и никакой сложности взять их нет? Перейти на технологию анализа всего из пары капель можно, но не нужно — будут потрачены деньги на новое оборудование, но мы достигнем того же результата, который есть уже сейчас», — добавил эксперт.

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