Первая космическая ракета ФРГ «Спектр» потерпела крушение на 18-й секунде полета

Ракета «Спектр», созданная частной компанией, стартовала с космодрома в Германии, но через 18 секунд после запуска произошла авария, сообщает издание Handelsblatt.

В сообщении газеты говорится, что для первого запуска это можно считать хорошим результатом. Ракета отправилась в полёт с территории норвежского космодрома Аннейа.

По информации из источника, во время запланированного манёвра ракета начала отклоняться от курса, после чего стремительно пошла вниз. Причины произошедшего пока не установлены.

Сообщается, что старт изначально был назначен на 24 марта, но был отложен в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Ракета „Спектр“ немецкого стартапа Isar Aerospace потерпела крушение через 18 секунд после начала полета», — говорится в публикации издания.

Как сообщил астронавт Ульрих Вальтер перед запуском, первый запуск, вероятно, не будет успешным. Это вполне предсказуемо, ведь обычно ракеты не стартуют с первого раза.

Даниэль Метцлер, руководитель компании Isar Aerospace, выразил уверенность в том, что запуск можно будет считать успешным, если ракета не взорвётся на стартовой площадке, а сделает это в процессе полета.

Ранее сообщалось, что восьмой тестовый запуск Starship закончился неудачей: во время подъема произошла потеря связи с ракетой-носителем.