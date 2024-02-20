Первый человек с чипом в мозге смог управлять компьютерной мышкой силой мысли
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Пациент, которому имплантировали в мозг чип, смог перемещать курсор по экрану силой мысли, рассказал Илон Маск.
«Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью выздоровел, без каких-либо побочных эффектов», — заявил миллиардер.
Других подробностей эксперимента он не привел.
В конце января компания Маска Neuralink успешно имплантировала чип в мозг человеку после того, как в сентябре получили разрешение на набор добровольцев для испытаний.
По задумке Маска, новое устройство позволит управлять гаджетами, просто думая. Оно может стать незаменимым для людей, утративших конечности.