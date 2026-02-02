Пирамида как гигантский подъемник: почему новая сенсационная теория ученого расколола египтологов

Новая теория строительства Великой пирамиды Хеопса, предложенная ученым, вызвала бурную дискуссию в научном сообществе. Исследователь утверждает, что разгадал древнюю технологию, позволившую возвести грандиозное сооружение с невероятной скоростью.

По гипотезе профессора Саймона Шойринга, египтяне использовали не внешние рампы, а внутренние коридоры и камеры самой пирамиды как сложную систему подъема блоков с противовесами. Он считает, что это объясняет уникальную конструкцию памятника.

Однако египтологи отнеслись к идее скептически. Российский исследователь Роман Орехов отметил, что теория внутреннего «лифта» вызывает серьезные вопросы, в том числе из-за невозможности использования древних канатов для 60-тонных блоков, и пока остается спекуляцией без доказательств.

Несмотря на критику, специалисты признали, что работа Шойринга заставляет пересмотреть устаревшую теорию гигантского внешнего пандуса, давно не устраивающую экспертов.

