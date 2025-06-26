Под Калининградом нашли таракана, сохранившегося в куске янтаря многомиллионной давности

В янтаре, найденном под Калининградом, обнаружили таракана возрастом около 35-40 млн лет. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского янтарного комбината, принадлежащего госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что образец камня, размером 41 на 21 мм, представлен в виде прозрачного кусочка медового янтаря, внутри которого хорошо сохранилось древнее насекомое.

«Этот камень станет одним из главных лотов единственного в мире аукциона уникального янтаря, который состоится 2 августа в рамках VIII Международного янтарного форума AmberForum’25», — сообщили на предприятии.

Эксперты отмечают, что подобные находки не только содержат в себе коллекционную ценность, но и дают уникальные сведения о палеонтологической истории.

Калининградский янтарный комбинат — единственное в мире предприятие, занимающееся промышленной добычей янтаря-сырца. В последние годы объем добычи там вырос более чем в два раза — с 250 до 600 тонн в год.

Наиболее крупное в мире месторождение янтаря находится в Приморском карьере, где запасы оцениваются в 53 тыс. тонн. Добыча камня там началась в 1976 году, а в 2024 году был достигнут рекордный показатель — 627 тонн добытого янтаря.

Ранее сообщалось, что ученые нашли эскиз вертолета Леонардо да Винчи, который по показателям превосходит современные беспилотники.