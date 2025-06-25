Винт да Винчи превзошел современные беспилотники

Винтокрылый аппарат, задуманный Леонардо да Винчи еще в 1480 году, превосходит современные аналоги дронов по уровню шума и экономии энергии. Информация об этом была опубликована на портале arXiv. Ученые из Университета Джонса Хопкинса провели виртуальное моделирование и установили, что разработка да Винчи создает аналогичную подъемную силу, потребляя при этом меньше энергии.

Изобретение да Винчи, напоминающее спираль Архимеда, изначально предполагалось приводить в движение мускульной силой. Однако, оснащенное современным электроприводом, оно демонстрирует выдающиеся показатели.

Физики провели моделирование его работы в виртуальной аэродинамической трубе, сравнив с традиционным двухлопастным винтом, используемым в дронах. Результаты показали, что конструкция да Винчи требует меньшей скорости вращения, что приводит к снижению уровня шума.

Исследователи подчеркивают, что данное свойство может быть особенно ценным для современных городских дронов, используемых в службах доставки и экстренной помощи. В дальнейшем планируется усовершенствование конструкции с целью сохранения бесшумности и повышения аэродинамической эффективности в реальных условиях эксплуатации.

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