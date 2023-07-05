Соципотеку в этом году получат 57 молодых ученых и уникальных специалистов Подмосковья

В Подмосковье в этом году соципотеку получат пятьдесят семь молодых ученых и уникальных специалистов, передает Мининвест региона. Так, в число получателей вошли двадцать восемь молодых ученых и двадцать девять уникальных специалистов.

В министерстве отметили, что таким образом с начала действия программы поддержку получат в общей сложности 706 специалистов указанных категорий.

Больше всего ученых-получателей соципотеки в этом году – из Дубны. Конкурсный отбор прошли девять представителей муниципалитета. Наибольшее число уникальных специалистов-получателей меры поддержки являются сотрудниками химкинского предприятия «НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко» – семь человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки врачей.