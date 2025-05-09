Появились новые данные о возрасте Шенингенских копий

Новые исследования, проведенные европейскими антропологами, пересматривают возраст знаменитых Шенингенских копий, считающихся старейшими орудиями труда такого типа. Ранее предполагалось, что эти артефакты, обнаруженные в Саксонии, датируются периодом 300-400 тыс. лет назад, однако последние данные указывают на то, что их возраст составляет около 200 тыс. лет, передает ТАСС.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Science Advances, утверждают, что это свидетельствует в пользу неандертальского, а не гейдельбергского происхождения копий.

Применяя метод анализа аминокислот в окаменелостях, найденных вместе с копьями, ученые смогли установить, что они были захоронены примерно 200 тыс. лет назад. Эта дата значительно отличается от предыдущих оценок и относит копья к эпохе среднего палеолита, когда в северной и центральной Европе обитали неандертальцы.

Шенингенские копья были обнаружены в середине 1990-х годов в буроугольном карьере в Саксонии вместе с останками животных и каменными орудиями.

Первоначально их возраст оценивался в 380-400 тыс. лет, что делало их древнейшими орудиями труда гейдельбергских людей, возможных предков кроманьонцев и неандертальцев.

Однако, как указывает группа антропологов под руководством Олафа Йериса из Университета Майнца, со временем возникли сомнения в столь древнем возрасте копий, и многие исследователи стали склоняться к оценке не более 300 тыс. лет. Йерис и его коллеги применили для датировки метод аминокислотной геохронологии.

Этот метод основан на изменении структуры аминокислот в белках после смерти организма. Измеряя соотношение «левых» и «правых» аминокислот, можно определить возраст артефактов, захороненных в холодных регионах рядом с органическими останками.

Анализ двух Шенингенских копий показал, что их возраст составляет около 200 тыс. лет. Это подтверждает гипотезу о принадлежности орудий труда ранним неандертальцам. По мнению ученых, это также объясняет продвинутую тактику использования копий при охоте на лошадей, чьи останки были найдены рядом с артефактами.

Ранее сообщалось, что в Турции начнутся раскопки Ноева ковчега.