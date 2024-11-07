Появились самые четкие фотографии Юпитера, переданные на Землю

Космический аппарат NASA «Юнона» завершил свою миссию, отправив на Землю самые детальные фотографии планеты Юпитер. Снимки были получены во время последнего, 66-го облета планеты, который состоялся в октябре, сообщил журнал Newsweek.

Фотографии, сделанные на двухмегапиксельную камеру JunoCam, впечатляют своей четкостью. На одном из изображений видны хаотические облака и мощные циклонические штормы, наблюдаемые в приполярных широтах Юпитера. Отмечается, что такие изображения позволяют ученым детально изучать атмосферные процессы на этой планете.

Помимо высококачественных снимков, «Юнона» также достигла пятого по величине спутника Юпитера — Амальтеи, имеющего диаметр 83 км. Аппарат оснащен множеством научных инструментов, которые помогут углубить знания о системе Юпитера.

Миссия «Юноны» началась в 2011 году, когда аппарат был запущен с Земли, а на орбиту Юпитера он вышел в 2016 году. За время своего путешествия «Юнона» преодолела 1,7 млрд миль (2,7 млрд км), собирая точные данные о крупнейшей планете Солнечной системы.

14 октября американская автоматическая межпланетная станция Europa Clipper отправилась в путь к Европе — одной из ледяных лун Юпитера, которая вызывает особый интерес у ученых в связи с возможностью существования жизни под льдами.

Ранее ученые сообщили, что Земле угрожает гигантский солнечный протуберанец.