Земле угрожает гигантский солнечный протуберанец

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщила о скорых волнениях на геомагнитном поле Земли. Как подчеркнули ученые, риски повышены до «красного» уровня возможного отрыва огромного протуберанца.

По прогнозу ученых, опубликованного 2 ноября, ближайшие несколько дней планету могут накрыть мощные магнитные бури. При этом виной этому могут стать не вспышки Х-класса на Солнце, а отрыв протуберанца внушительных размеров. Размер волокна достигает до полумиллиона километров.

Протуберанец — это плазменное образование, внешне похожее на темные «пятна» на солнечном диске. Однако принцип действия таких провалов другой.

«Именно высокие плотности, которые примерно в 100 раз превышают плотность окружающего газа, делают протуберанцы основными «накопителями» вещества в короне Солнца. Масса одного такого объекта может превышать массу всей оставшейся короны, что и определяет связанные с ними угрозы», — отмечают ученые в материале.

Протуберанец уже отрывался от Солнца не так давно, но улетал в сторону других планет. В этот раз все серьезнее: волокно может улететь в сторону Земли. Пока такая вероятность сохраняется, но специалисты надеются, что дестабилизация произойдет позже и кусок плазмы улетит к Марсу.

Напомним, последняя магнитная буря прошла в конце октября. Специалисты рассказывали, насколько опасна вспышка.