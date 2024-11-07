Получены самые четкие в истории снимки Юпитера

NASA опубликовало самые четкие снимки Юпитера за всю историю наблюдений за планетой. Об этом сообщает издание Newsweek.

Детализированные снимки сделала автоматическая станция «Юнона», которая восемь лет вращается на орбите Юпитера. Газовый гигант был снят с высоты всего в несколько тысяч километров.

Полученные фотографии поражают своей четкостью: там можно увидеть многочисленные вихри, что является доказательством бурной атмосферы Юпитера.

Ранее сообщалось о том, что астронавт NASA госпитализирован после прибытия с МКС.