Приморские ученые расшифровали геном дикого амурского тигра

Ученые Приморья впервые в мире полностью расшифровали митохондриальный геном дикого амурского тигра, передает РИА Новости. Для исследования использовались образцы крови, взятые у взрослой самки в окрестностях поселка Лазо. Материал направили в Банк биологических материалов и распределили по лабораториям для анализа.

Полученная нуклеотидная последовательность теперь хранится в международной базе данных GenBank, доступной исследователям со всего мира. Это позволит специалистам изучать происхождение и родственные связи тигров, отслеживать распространение наследственных заболеваний и оценивать биологическое разнообразие популяции.

Саму тигрицу, которую прозвали Лозовской, вместе с другим хищником по кличке Сайхан, еще в мае выпустили в дикую природу. По наблюдениям специалистов, животные успешно адаптировались, ведут активный образ жизни и эффективно охотятся.

Ранее сообщалось, что в Аргентине нашли скелет динозавра весом менее 1 кг и возрастом 90 млн лет.