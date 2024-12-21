Профессор Кембриджского университета предупредил об опасности «зеркальных» микробов

Человечество не сможет противостоять так называемым «зеркальным», если они выйдут за пределы лабораторий, заявил профессор Кембриджского университета, нобелевский лауреат по химии Грегори Уинтер в интервью Daily Mail.

«Зеркальные» микробы могут быть созданы только искусственным путем. Их особенность в том, что нуоклетиды становятся «левосторонними», а аминокислоты — «правосторонними», а в ДНК всех живых организмом наоборот.

Разработать против них вакцину будет очень сложно, отметил он. Еще хуже то, что «зеркальные» микробы смогут заражать животные и растения, и уничтожить их в поддерживающей человека экосистеме будет невозможно, добавил Уинтер.

Устойчивость «зеркальных» микробов связана с тем, что иммунная система живых организмом не может их распознавать, так как она привыкла к обычному строению ДНК. Если же в организм человека попадут неуязвимые бактерии, то они смогут там размножаться, препятствуя заживлению ран или забивая кровеносные сосуды, что может стать причиной инсульта, пояснил ученый.

Противостоять «зеркальным» микробам смогут специализированные антибиотики или вирусы, но человечеству может не хватить времени на проведение соответствующих исследований.

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