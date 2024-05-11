Прогнозы ученых о влиянии солнечных вспышек на работу МКС не подтвердились

Несколько вспышек на Солнце класса Х не отразились на работе МКС, вопреки предположениям специалистов. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Роскосмос» .

Мощнейшие вспышки на Солнце могли отразиться на работе Международной космической станции, однако коррекция орбиты не понадобилась. Ранее к такому развития сценария готовились ученые и другие специалисты.

Несмотря на сильную геомагнитную бурю на Земле, работа станций была стабильной.

«Выброс плазмы произошёл в наиболее, как мы говорим, геоэффективной конфигурации: есть скачок скорости солнечного ветра почти в 2 раза и магнитного поля в 6 раз. При этом направление магнитного поля выброса самое "вредное" для Земли», — сообщает

Напомним, ученые фиксируют мощные вспышки еще с 9 мая. Это вызвало затяжную экстремальную магнитную бурю. Метеорологическая служба США прогнозировала, что обстановка сохранится на все выходные. Бури способны влиять на самочувствие людей и животных, а также работу некоторой техники.

Ранее сообщалось, что магнитная буря в России не станет экстремальной. Таким мнением поделился эксперт.