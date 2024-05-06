Специалист Абунина заявила, что экстремальная магнитная буря не накроет Россию

Специалист Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина рассказала RT , что даже мощные вспышки на Солнце не спровоцируют серьезных магнитных бурь. Показатели будут не рекордными, и даже не экстремальными.

Как отметила эксперт, относительно последних двух месяцев вспышки на Солнце будут «хорошими», но практически без выбросов. Корональная масса уже высвобождалась 3 мая, что привело к сильной геомагнитной активности. Следующая грядет 6-7 мая и ближайшие дни, однако не станет такой серьезной.

«Потому что если не прилетело за трое суток, значит, скорость у него не экстремально высокая. Мы видели гораздо более мощные события, которые прилетали на Землю. Самый быстрый зарегистрированный прилет — это 17 часов — от момента вспышки до прилета к орбите Земли выброса. Трое суток — это уже ни разу не самое экстремальное событие», — рассказала собеседница RT.

Напомним, недавно ученые зафиксировали на Солнце одну из крупнейших за 10 лет вспышек. Они вызывают мощные выбросы протонов и электронов, ударяя по магнитным полям Земли. Некоторые восприимчивые люди могут ощутить ухудшение самочувствия. Например, при магнитной буре у человека замедляется кровоток в сосудах, кружится голова, проявляются признаки аритмии или скачет давление.

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