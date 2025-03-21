Путин обозначил цели по развитию беспилотников до 2030 года

К 2030 году Российская Федерация должна занять лидирующие позиции в разработке и применении беспилотных технологий. Данная цель обозначена президентом Владимиром Путиным в перечне поручений, который опубликовали на официальном сайте Кремля.

Президент ожидает получить первый отчет о проделанной работе до 1 июня, а в дальнейшем — каждые полгода. Среди прочих задач, Путин распорядился о создании в России унифицированной системы идентификации беспилотных летательных аппаратов, функционирующей в режиме реального времени.

Также необходимо расширить действующие экспериментальные правовые режимы, регулирующие использование дронов, и разработать новый, упрощенный класс воздушного пространства, специально предназначенного для беспилотников.

До 15 июня 2025 года поручено создать эффективную систему государственного управления в области беспилотной авиации, а также обеспечить ускоренное развитие этой отрасли для достижения технологического лидерства к 2030 году.

Кроме того, необходимо организовать международный форум, посвященный беспилотным технологиям, и представить доклад о его проведении к сентябрю. Будут выделены дополнительные средства на развитие низкоорбитальных спутниковых группировок, предназначенных для управления беспилотниками.

Особое внимание поручено уделить повышению эффективности использования технологий гражданского и двойного назначения в сфере беспилотной авиации.

Ранее сообщалось, что Путину подарили сборник стихов от находящихся в зоне СВО костромских бойцов.