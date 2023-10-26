Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными

Владимир Путин в четверг, 26 октября, провел совещание по вопросам развития в России ракетно-космической отрасли. В ходе обсуждения глава государства призвал сделать платными услуги Роскосмоса.

Со слов президента, вырученные средства можно будет направить на развитие российских спутниковых группировок.

«Предлагаю подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса оказывались на платной основе», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Путин высказался на тему инцидента с «Луной-25». Президент отметил, что инцидент, который произошел с «Луной-25», его расстроил. Причины случившегося не кроются в излишках нормативной базы.