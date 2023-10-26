Путин прокомментировал инцидент с «Луной-25»

Владимир Путин отметил, что инцидент, который произошел с «Луной-25», его расстроил. Причины случившегося не кроются в излишках нормативной базы.

В любом случае, резюмировал Путин, это был опыт. Кстати, вполне вероятно, по словам главы Роскосмоса, миссия «Луна-26» может пройти уже в 2026 году.