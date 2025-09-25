Путин заявил о запуске атомной энергосистемы нового поколения к 2030 году

Фото: [ Сотрудничество двух стран обсудили на заседании Совета регионов России и Узбекистана/Медиасток.рф ]

Россия в 2030 году планирует запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил Владимир Путин, назвав данный проект предметом национальной гордости. Об этом сообщило РИА Новости.

На международном форуме «Мировая атомная неделя» Владимир Путин сообщил о масштабном технологическом рывке. Уже в 2030 году в Томской области начнет работу первая в мире полноценная ядерная энергосистема с замкнутым топливным циклом. Этот проект, являющийся частью стратегической инициативы «Прорыв», кардинально изменит облик атомной энергетики.

Ключевым объектом станет опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) на площадке Сибирского химического комбината в Северске. Его сердцем станет инновационный реактор БРЕСТ-ОД-300 на быстрых нейтронах. Уникальность системы заключается в создании пристанционного завода, который будет перерабатывать отработанное топливо для повторного использования. Это позволит решить одну из главных проблем атомной отрасли — проблему радиоактивных отходов, значительно сократив их объем.

Реализация проекта «Прорыв» обеспечит России лидирующие позиции в мировой энергетике. Новая технологическая платформа имеет беспрецедентный уровень безопасности, эффективности и экологичности, открывая путь к созданию практически неисчерпаемого источника энергии.

