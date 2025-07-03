Ракета «Союз-2.1а» уверенно стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур, выведя на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-31». Пуск состоялся с площадки №31 («Восток») в расчетное время, о чем сообщил корреспондент ТАСС из Центра управления полетами в Королеве.

Через девять минут после старта «Прогресс МС-31» достиг опорной орбиты на высоте 194 км. Корабль массой 7,4 тонны успешно отделился от третьей ступени ракеты и начал автономный полет к Международной космической станции. Стыковка с российским модулем «Поиск» запланирована на 6 июля в 00:27 по московскому времени.

На борту грузовика находится 2 625 кг полезного груза для обеспечения работы 73-й долговременной экспедиции. В числе доставляемых материалов — 1 205 кг сухих грузов для экипажа, включая продукты питания, медикаменты и научное оборудование. Особое значение имеет 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды и 50 кг азота для поддержания атмосферы.

Нынешний полет продолжает традицию регулярных миссий снабжения МКС, которые Россия осуществляет с 1978 года. «Прогресс МС-31» стал 92-м кораблем в этой серии. Экипаж МКС готовится к приему грузового корабля. После стыковки космонавтам предстоит разгрузить доставленные материалы и провести необходимые операции по перекачке топлива.

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