Раскрыта возможная причина разрушения европейского спутника Intelsat

Причиной разрушения европейского спутника связи Intelsat 33e мог стать взрыв топливных компонентов, сообщил в интервью ТАСС ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Спутник Intelsat 33e создан на основе платформы Boeing 702MP, оснащенной двухкомпонентными химическими двигателями. По мнению эксперта, разработчики могли использовать в них токсичную топливную пару из несимметричного диметилгидразина и азотного тетраоксида. Взаимодействие этих компонентов могло спровоцировать взрыв, пояснил Эйсмонт.

Он также добавил, что известные к настоящему моменту обломки спутника внесли в каталог. Это позволит спрогнозировать траекторию их движения.

В случае риска столкновения с каким-либо фрагментом нужно будет выполнить маневр уклонения.

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