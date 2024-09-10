SpaceX отправила четырех туристов в открытый космос на 5 дней
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Компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на борту, на котором находятся четыре непрофессиональных астронавта. Об этом сообщил РБК.
Организатором проекта Polaris Dawn выступил миллиардер и пилот-любитель Джаред Айзекман. Запуск состоялся с космодрома Центра имени Джона Кеннеди, расположенного во Флориде. Трансляция велась в аккаунте SpaceX в соцсети X.
Впервые в истории неподготовленные астронавты выйдут в открытый космос в скафандрах на пять дней. Помимо Айзекмана, в состав экипажа также входят Скотт Потит, Сара Гиллис и Анна Менон.
Ранее стало известно о планах NASA запустить зонд Europa Clipper к ледяной луне Юпитера для поиска условий жизни. Его произведут в октябре с американского космодрома.